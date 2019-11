Kevin Renno soovitab: kaks monumentaalset vastasseisu sel laupäeval

Poks ja MMA on vaieldamatult kaks kõige populaarsemat võitlusspordiala üle maailma ja kui nendel aladel lähevad kokku eriti tuntud nimed, nagu juhtub sel legendaarsel laupäeval, siis on pool maailma ekraanide ette naelutatud.

Maailma tugevaima löögijõuga Sergei Kovalev kaitseb tiitlivööd poksimatšis hetke suurima tähe Canelo Álvareze vastu. Vabavõitluse maailmas selgub, kes jääb peale ülipõnevas Masvidal vs. Diaz vastasseisus. Mõlemad mehed on täna MMA suurimad staarid ja Diaze tagasitulek on tõstnud UFC mänguilu kõrgpunkti.

Spordiennustusportaal OlyBet annab kuumaks laupäevaks koefitsiendiga 1,21 võidulootuse Álvarezele, seda Kovalevi 3,90 vastu. UFC puuris ennustab rahvas võitu Masdivalile koefitsiendiga 1,57, seda pärast pausi taas mängu tulnud Diaze 2,44 vastu, kuid see on alles algus.

Taipoksi maailmameister ning taipoksi ja kikkpoksi Euroopa meister Kevin Renno aitab avada mõlema vastasseisu telgitaguseid.

Kas laupäeval saab poksis meistritiitli Álvarez või Kovalev?

„Álvarez,” arvas Renno.

Kas UFC puuris jääb peale Masvidal või Diaz?

„Diaz. See on minu ennustus. Võitlussport on muidugi üllatusi täis ala ja miski pole lõplikult läbi enne, kui on läbi,” nentis Renno. „Álvarez on lihtsalt tehniliselt parem ja parema kaitsega kui Kovalev ja see talle võidu toobki!”

Nate Diaz on Renno sõnul võitlejaks loodud. Temas on just see sisemine loom, mis on sellel alal võitjale vajalik. „Olgu matš nii tehniline ja ilus kui tahes, inimesed tahavad siiski näha kannatusi ja nokauti,” lisas ta.

Poksimatš Álvarez vs. Kovalev

Laupäeval seisab ühendatud keskkaalu tšempion Canelo Álvarez Las Vegases MGM Grand Garden Arenal vastamisi kerge raskekaalu tiitlivöö hoidja Sergei Kovaleviga. Matš tõotab tulla monumentaalne. Poksi üks suurim täht astub vastu hetkel kõige suuremat väljakutset pakkuvale vastasele. Álvarez on 29-aastane Mehhiko poksistaar, kellel on laupäeval võimalus võita maailmatiitel neljandas raskusklassis. 36-aastane Venemaa poksija Kovalev kaitseb aga oma WBO tiitlivööd.

Kas Álvareze risk liikuda kaks raskusklassi viib ta poksiajalukku?

Álvarez on tuntud selle poolest, et võtab vastu raskeid ja keerulisi vastaseid. Kuid sel korral on asi tõsisem. Ta liigub kaks raskusklassi ülespoole, et Kovalev ei peaks oma raskusklassist liikuma. Sellega astub Álvarez vastu ühele raskemale lööjale poksispordis, seda eesmärgiga teha ajalugu. Álvarez on säärases raskusklassis võidelnud ainult üks kord, pea aasta tagasi Rocky Fieldinguga, ja võttis sealt tiitlivõidu.

Kovalevi jõud versus Álvareze kiirus?

Rahvusvaheline spordimeedia arutleb mõlema tugevuste ja nõrkuste üle. Võib arvata, et need, kes ennustavad Álvareze kiiret nokautvõitu, alahindavad omakorda Kovalevi jõu ülekaalu. Kovalevi augustikuine võit pärast seda, kui ta oli löönud nokauti võitmatu Anthony Yarde’i, näitas täpselt, mida temalt oodata võib, sest ise peaaegu nokaudis olles tuli ta tagasi ja võitis, kasutades oma poksimisoskust.

Kovalevi löögijõud on kõigile teada, aga küsimuseks on tema vastupidavus. Hiljutine PPV kaotus Andre Wardile näitab Kovalevi nõrkust just selle poole pealt. Teine Wardi poksimatš tõi välja Kovalevi nõrkuse kehalöökide suhtes ja see on jällegi vesi Álvareze veskile. Füüsilise vormi tipus oleva Álvareze kiirus on laupäeval tema eelis.

Parim, mida Kovalev laupäeval teha saab, on mitte lasta poksimatšil areneda tehniliseks ja pikaks võitluseks, sest see laseks nobedamal Álvarezel rünnata kehasse, mis on Kovalevi nõrk koht.

Diaz vs. Masvidal samas puuris. Kumma käsi tõuseb võitjana?

Selle võitluse tulemust on väga raske ennustada, kuid kindlasti ei ole midagi köitvamat kui vaadata Diaze ja Masvidali omavahelist vastasseisu.

34-aastane Nate Diaz tuli UFC 241 Anaheimi võistlusesse tagasi ikka väga stiilselt, seda pärast kolm aastat eemal olemist. Diaz sai kindla võidu Anthony Pettise vastu ning pärast võistlust antud intervjuus esitas väljakutse Masvidalile. Pealtvaatajad elasid kogu ürituse vältel Diazele kõrvulukustavalt kaasa ja oma tagasitulekuga on ta nüüdseks tõestanud, et on UFC üks suurimaid staare.

Vennad, nüüdseks lõpetanud Nick ning pärast kolmeaastast pausi edukalt naasnud Nate Diaz, on UFC-s justkui omaette bränd. Sensatsioon käib mängu ilu juurde. 34-aastane Jorge Masvidal on aga sama tüüpi ja energiaga mees ning pealegi on ta oma vormi absoluutses tipus.

Mõlemad võitlejad on osavad lähivõitluses, maas võitlemine seevastu pole kummagi leivanumber. Mõlemad on head ka püstivõitluses, kus otsustavaks võib olla kiire torge. Põhifaktoriks on aga Masvilda liikumine ja jõud. Kui ta suudab end puuriaiast eemal hoida ja Diazt varakult rünnata, siis on see tema kindel võiduvõimalus. Diaz ei saa olema lihtne vastane. Kui ta suudab Masvidali korraldatud tormi vaos hoida, siis võib võit kiiresti tulla. Eriti matši hilisemas osas, kus Diaz muutub üldjuhul tugevamaks ja agressiivsemaks.

Poks või MMA: võitlusspordi maraton ja sprint

Kevin Renno aitab avada kahe võitlusala erinevusi.

„Võitlusspordis on poks justkui maraton. 12 x 3 minutit, MMA seevastu 3 x 5 või 5 x 5 minutit vastavalt sellele, kas tegu on tiitlimatšiga või mitte,” selgitas ta ja lisas, et klassikaline poks on kindlasti tehnilisem ja tempo üldiselt aeglasem, sest vastu tuleb pidada 12 raundi. „Loomulikult on ka erandeid, näiteks Mike Tyson, kes asus juba esimeses raundis vastast nokauteerima ega olnud huvitatud punktidega võidust ega 12 raundi poksimisest,” selgitas Kevin Renno.

Poksis on Renno sõnul löögid lubatud vaid kätega ja keelatud on löögid käeseljaga ehk pöördelt löök käelaba seljaga. MMA seevastu on kindlasti agressiivsem ja jõulisem. Lubatud on löögid nii käte ja jalgadega kui ka põlvede ja küünarnukkidega. Peale selle on lubatud maasvõitlus, seda küll teatud piirangutega. Näiteks on keelatud vastasele jalaga pea piirkonda löömine, kui vastane on pikali.

Võitlussport otsib sisemist elukat

„Võitlusspordis on kõige olulisem sisemine tahe, see elukas, mis peab sinust välja tulema, kui satud kahevõitlusesse. Seejärel tuleb füüsiline vastupidavus ja siis juba tehnika,” rääkis Renno. „Olen näinud oma elu jooksul lugematut arvu matše alates taipoksist ja lõpetades professionaalse poksiga ning julgen öelda, et füüsiliselt tugeval sportlasel, kes ei karda, on kindel eelis tehniliselt osava sportlase ees, kelle sees ei ole elukat!” Renno sõnul on siin erinevused stiilis, sest profipoks on midagi sellist, kus sa puhta jõu ja tahtega midagi ära ei tee. Poks on lihtsalt nii tehniline ja sellega tuleb alustada väga noorelt, kui tahad tippu jõuda. See võib olla teisiti raskekaalus, kus üldiselt matšid lõppevad KO-ga ja jõul on väga oluline osa. Hea näide on Renno sõnul Anthony Joshua, kes alustas oma poksijakarjääriga üsna hilja, kuid hea eelise andis talle tema füüsiline jõud. Selline tuhkatriinulugu kerg- või keskkaalus kindlasti ei toimiks, sest need kaalud on liiga tehnilised. „Poksija omadused löövad välja alles võitlussituatsioonis ja usun, et kõigil tasub elu jooksul ära proovida vähemalt üks võitlusspordiala, et äratada üles oma ürgsed jõud,” lisas Kevin Renno.

Laupäevaste vastasseisude staarid, vali oma lemmik:

Santos Saúl Álvarez, tuntud kui Canelo Álvarez

Vanus: 29 aastat

Tiitlid: WBC, WBA, WBO, WBC, WBA, IBF

Mehhiko

Karjäär: Canelo Álvarez on kokku võidelnud 55 korda, millest võitnud 52, neist 35 on olnud nokaudid. Ta on tuntud kui vastulööja, leiab avanguid vastase kaitses ja ründab kiirelt, eriti kehasse. Canelo alustas profipoksijana juba 15-aastaselt.

Sergei Kovalev

Vanus: 36 aastat

Tiitlid: WBO, WBA, IBF

Venemaa

Karjäär: Kovalev on kokku võidelnud 38 korda, millest 29 on olnud nokaudid. Ta on tuntud oma imetugeva löögijõu poolest, mis purustab vastase kaitse. Alustas oma karjääri nokaudiga.

Jorge Masvidal

Vanus: 34 aastat

USA

Karjäär: alustas karjääri kikkpoksiga ja on võistelnud ka tavapoksis. Jorge hoiab rekordit kõige kiirema nokaudi löömises, milleks on 5 sekundit. Seljataga on tal 47 võitlust, millest 34 on võidetud, ja 15 nokauti.

Nathan Donald Diaz, tuntud kui Nate Diaz

Vanus: 34 aastat

USA

Karjäär: praeguseks on Nate pidanud 31 võitlust, millest 20 on võitnud, võitudest neli on tulnud nokaudiga. Vend Nick on samuti MMA-võitleja. Tal on teise astme must vöö Brasiilia ju-jutsus. UFC-s on ta aastast 2008.