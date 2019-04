Kevin Renno plaanib oma akadeemia uuest saalist teha kogu pere võitlusspordikeskuse

Kõiki. Vanaemad ja vanaisad peavad veel oma seeniorgrupiga natuke kannatama, aga meil on kindel plaan veel selle aasta sees alustada 60+ tai poksi grupiga, kus on võrreldes tavaliste gruppidega suurem rõhk võimlemisel, taastumisel ja meditatsioonil. Sellised treeningud on väga populaarsed Tais, Jaapanis, Hiinas ja Aasias üldse. Nendes riikides on väga heas vormis pensionärid, kelle keskmine eluiga on kõrgem kui eestlastel. Mais alustame tai poksi fitnessgrupiga naistele, mille treeneriteks saavad tai poksi üliõpilaste maailmameister Andra Aho ja kikkpoksi MM-i hõbemedalist Astrid Johanna Grents.

Kes on treeneritest veel?

Treenerid on meil endised: Ahti Pikkur, Tony Hitrov, Mac Ojasmaa, Hannes Ilmjärv, Andri Soosaar, Sergio de Andrade Cabral ja mina ka. Seeniorite grupi tõmbame käima Mart Raukasega, kes on suur taipoksi entusiast.

Kui palju on üldse täna võitluskunstide harrastajaid?

Usun, et võitluskunstide harrastajaid tuleb iga aastaga juurde. Näen seda oma spordiklubi kasvu jälgides ja kodumaistel võistlustel käies, kus samuti osalejatearv kasvab. Täpset arvu on raske öelda, sest paljud spordiklubid pole alaliidu liikmed ja nende andmed mul puuduvad. Kuid tegeleme paralleelselt ka alaliidu tööga ja liigume selles suunas, et kõik võitluskunstidega tegelevad klubid oleksid ametlikud, kuuluksid alaliitu ja neis töötaksid atesteeritud treenerid.

Saaliga on suur asi saavutatud, aga millised on edasised plaanid?

Hetkel keskendume sellele, et saaks plaanitud treeningud käima ja keskuse ilusasti tööle. Plaanis on kindlasti panna suurem rõhk lastetreeningutele ja lastetreenerite koolitamisele, sest usun, et lapsed saavad õige treeneri juhendamisel võitlusspordist kõige enam kasu. Võitlusspordis on sul ainult üks vastane, kelleks oled sina ise! Kui laps hakkab seda mõistma ja end ületama treeningutel ja võistlustel, siis ta mõistab, et ta suudab ja oskab palju rohkem, kui mõistus talle esimese hooga sisestab. Lõpuks usub ta siiralt, et suudab elus saavutada kõike, mida vaid tahab, ja saavutabki selle kõik, sest ta usub endasse.