Kehalise väärkohtlemise eest karistatud kikkpoksija Mirkko Moisar: kindlasti ei peaks need asjad nii käima

Harju maakohus määras Moisarile 2000 euro suuruse rahalise karistuse, millest arvestati maha tema vahi all oldud aeg. Lõplikuks trahvisummaks jäi 410 eurot, ülejäänud karistus summas 1500 eurot määrati tingimisi üheaastase katseajaga.

Moisar sattus kohtu alla, sest ta lõi 2018. aasta septembris Tallinnas One Old Towni hostelis kannatanut vähemalt korra käega näkku ja korra jalaga kubemesse. Teise süüdistuse kohaselt oli Moisar sama aasta detsembris võtnud kannatanult tema passi ja selle hävitanud. See intsident juhtus Tallinnas Väike-Karja tänaval.

Juhtunust pikemalt kirjutanud Õhtulehe teatel läks inkassofirmas menetlejena leiba teeniv Moisari eraelus võla tagasinõudmisega liiale ning lõi artiklis Jaanuseks nimetatud isikut rusikaga näkku ja jalaga kubeme piirkonda.

Moisari ei soovinud Delfile juhtunut pikemalt kommenteerida, kuid saatis toimetusele kirjaliku avalduse, mille avaldame siinkohal täismahus:

"Otsest soovi või vajadust selle loo kohta kommentaare anda mul ei ole - tegu on tehtud ja õigus mõistetud. Küll aga pean vajalikuks täpsustada, et ühtegi spordis kasutatavat lööki Jaanuseks nimetatud mehe peal kasutatud ei ole. Õhtulehe väide, et ohvrit rusikaga näkku peksti, tõele ei vasta - poks toimub poksisaalis."