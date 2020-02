Kaupo Arro: Wilderi ja Fury matš on viimase 18 aasta oodatuim raskekaalu vastasseis

"Kordusmatši võitja võib ennast julgelt nimetada parimaks raskekaallaseks seni kuni ta Anthony Joshuaga kohtunud pole. Joshua omab küll rohkem tiitleid, kuid nii nimeka ja hea poksijaga ta võidelnud ei ole. Võib julgelt öelda, et raskekaalus on kolm meest, kes on teistest peajagu üle. Kaks neist võitlevad pühapäeval omavahel," jätkas Arro ja lisas: "Võitjat ennustada on väga keeruline. Fury tegi eelmisel korral sisuliselt kõik õigesti. Taktikaliselt ja ka tehniliselt saab veidi muuta, aga mitte palju. Deontay Wilderil on seevastu parandamisruumi palju rohkem, kuna mees tegi palju taktikalisi ja muidugi ka tehnilisi vigu. Kui palju mehed juurde panna suudavad, näeme juba õige pea. Kuigi Wilder on oma kordusmatšides alati olnud edukas, usun siiski, et just tema on see, kes oma esimese kaotuse vastu peab võtma.“

Otseülekannet poksimaailma suursündmusest näeb TV3 Sport kanalist ja veebist Go3.tv https://go3.tv/sport_tv 23. veebruaril. Võitluspäev algab eelmatšidega 4.00, peasündmus orienteeruvalt kell 6.00.