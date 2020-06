Kas UFC presidendi unistus pidada erasaarel maha suur võitlus saabki juba tõeks?

White tunnistab, et tegu on hullumeelse plaaniga. „Seda on peaaegu võimatu korda saata, sest see on nii kuradi kallis ja hull,“ tunnistas ta Matchroom Boxing´s ´Talk the Talk´ taskuhäälingus. Ta lisas: "Me räägime inimeste kohale lennutamisest ja nende karantiinis hoidmisest. Seda üritust on hullumeelne isegi üritada korraldada, aga ma luban, et me teeme selle ära.“

White loodab selle üritusega kasvatada enda juhitavat UFC sarja globaalselt kõrgustesse. "See on meie spordialale pikas perspektiivis nii finantsiliselt kui ka teistes aspektides kasulik.“

Tema planeeritav võitlus avalikkusele teadmata saarel on tekitanud fännides elevust juba varem. Nüüd andis ta aga eesmärgi see teha ära juba kolme nädala pärast. Siiski rõhutab White, et tegu pole lubadusega, vaid eesmärgiga.