Kas Khabib Nurmagomedov saab ajaloolises matšis esimese kaotuse?

32-aastane ja 178cm pikk alistamatu UFC kergkaalu meister Dagestanist Khabib Nurmagomedov on olnud karjääri vältel peatamatu, võites järjest 28 matši. 2009. ja 2010. aastal tuli ta ka sambo maailmameistriks. Ta on eelkõige maadleja, kasutades tehnikat, jõudu, kontrolli ja visadust vastaste alistamiseks. Nokaudiga on ta lõpetanud vaid kaheksa duelli.

Khabib tuli UFC meistriks 2018. aastal, tiitlit on ta kaitsnud kahel korral – samal aastal alistas ta kurikuulsa iirlase Conor McGregori ja eelmise aasta septembris ameeriklase Dustin Poirieri. Vene võitleja naaseb puuri pärast rohkem kui aastast pausi.

31-aastane ja 180 cm pikk Gaethje soovib iga hinna eest praeguse meistri kukutada. Gaethje on hetkel UFC kergkaalu vahetiitli hoidja. Ameeriklane võitis tiitli, kui alistas Tony Fergusoni.

Gaethjel on ette näidata 22 võitu (19 nokaudiga) ja 2 kaotust. Ta taastus kahest järjestikusest kaotusest Eddie Alvarezile ja Dustin Poirierile ning on suutnud võita järjest neli matši – kolm esimese raundi triumfi ja maikuus võimas võit Tony Fergusoni üle, mida peetakse selle aasta parimaks esitluseks.

Nende kahe mehe vastasseis on vaieldamatult selle aasta kõige oodatum kohtumine ja UFC kergkaalu ajaloo üks kõrgetasemelisemaid tiitlimatše. Keegi ei taha jääda Nurmagomedovi maadlusvõttesse ega Gaethjega lööke vahetama. Saab olema huvitav näha, kas Gaethje suudab oma maadlusoskustega tõrjuda Khabibi katseid viia matš maasvõitluseks ja survestada Khabibi püstivõitluses.

Seda ülipõnevat matši kannab UFC võitlussaarelt Abu Dhabis, Araabia Ühendemiraatides üle telekanal TV3 Sport 2 ja voogedastusteenus Go3. Ülekanne toimub seekord meile ülisobival ajal – laupäeva õhtul alates 21.00. Tiitlimatš saab toimuma kesköö paiku. Enne seda näeme mitut eelmatši.