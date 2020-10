Karm tõde: MMA-tähed lasevad end tümitada kõigest sandikopikate eest

Koroonapandeemia tipphetkedel raius UFC-sarja president Dana White, et nemad on esimene suur spordiliiga, mis võistluspausilt naaseb. Lõpuks tehtigi White'i lubadus teoks ning ala võitis veelgi fänne juurde. Võitlusspordimaailma jälgivad inimesed teavad täpselt, et profipoksis liiguvad meeletud summad ning samamoodi on korralikult teeninud ka MMA suurim täht Conor McGregor. Siiski on jäänud avalikkuse eest pigem varju, et UFC-s kaasa löövad mehed ja naised lasevad end tümitada tegelikult kommiraha eest. Veelgi rikkamaks saavad hoopis sarja miljonäridest investorid. Olukorrast on aidanud ülevaadet anda ka Eesti ja Soome eksperdid.