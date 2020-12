Karjääri lõpetanud Nurmagomedov nimetas ulmelise summa, mille puhul ta võib kaaluda tippsporti naasmist

Nurmagomedov tõi pärast Gaethje vastu peetud kergkaalu tiitlimatši põhjenduseks, et ei soovi ilma isata enam ühtegi profimatši pidada. Mäletatavasti lahkus juulikuus siitilmast Habibi isa Abdulmanap Nurmagomedov koroonaviirusest tekkinud komplikatsioonide tagajärjel 57-aastaselt.

Kuigi Nurmagomedov teatas karjääri lõpetamisest, hakkasid koheselt levima spekulatsioonid, et Dagestani päritolu sportlane võib korra veel siiski ringi naasta. Nimelt võib teda kannustada isa suur soov. Abdulmanap Nurmagomedov tahtis, et poeg jõuaks ringis skoorini, kus tal on kirjas 30 võitu ja 0 kaotust. Gaethje alistamise järel on Nurmagomedovi saldoks aga 29-0.

Hiljuti andis ka Nurmagomedov ise kuulujuttudele hoogu juurde. "Kui sa lõpetad karjääri, siis lõpeta. Samas on väga tõenäoline, et Dana White (vabavõitlussarja UFC pealik - toim) teeb mulle rahaka pakkumise," rääkis venelane intervjuus Marcale.

"Kui pakkumine on näiteks 100 miljonit USA dollarit, siis oleks väga raske otsust teha. Vaatame, mida White mõtleb," sõnas Nurmagomedov, lisades, et kuulujutud tema võimalikust naasmisest ei vaibu nii pea. "Usun, et see on midagi, mis jääb mind igaveseks saatma."

Palju on räägitud ka võimalikust kordusmatšist Nurmagomedovi ja iirlase Conor McGregori vahel. Kergkaalu valitsev maailmameister tunnistas, et pole ei McGregori ega Dustin Porieriga võitlemisest huvitatud. "Sain neist mõlemast väga kergesti jagu," rääkis ta.

Samuti välistas vabavõitleja võimalikud näidismatšid. "Tahaksin lihtsalt puhata. Lõpetasin äsja karjääri."