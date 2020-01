Kaks vägistamissüüdistust ripuvad jätkuvalt kirvena Conor McGregori kohal

Madis Kalvet reporter RUS 9

Conor McGregor matšis Donald Cerrone vastu. Foto: MIKE BLAKE, Reuters/Scanpix

Conor McGregor naasis võidukalt MMA-ringi, kuid The New York Times kirjutab, et iirlase pea kohal ripuvad jätkuvalt kaks vägistamissüüdistust.