Kaks naist nõuavad Conor McGregorilt miljoneid

Iirimaa meedia teatel on UFC superstaari vastu esitatud kaks kohtuhagi. Väidetavalt on kohtusasjani viinud vahejuhtumid leidnud aset 2018. aastal.

Suurema ehk mitme miljoni USA dollari suuruse tsiviilhagi on esitanud naine, kes väidab, et tunneb McGregorit juba mitu aastat. Naise ema on esitanud teise väiksema kohtuhagi, milles nõutakse kahjutasu kehavigastuste tekitamise eest. Need kaks naist on palunud, et mõlemat intsidenti arutataks eraldi kohtuprotsessidel.

McGregori pressiesindaja ütles, et Iirimaa politsei on nimetatud intsidente juba uurinud. Kuna selle uurimise järel ei esitatud ühtegi süüdistust, on sama juhtum esitatud nüüd tsiviilasjana.

Juriidilistel põhjustel pole vahejuhtumi üksikasju avaldatud, kuid McGregori esindaja kinnitas, et vabavõitleja pole korda saatnud ühtegi rikkumist.

"Pärast politsei poolt läbi viidud põhjalikku uurimist, mis lisaks hageja intervjuudele hõlmas ka paljude allikate küsitlemist, tunnistajate ütluste hankimist, videomaterjali uurimist ja Conor McGregori koostööd, lükati need süüdistused kategooriliselt tagasi," teatas McGregori pressiesindaja Karen J. Kessler.

New York Times kirjutas 2019. aasta märtsis, et McGregor sattus Iirimaa politsei uurimise alla, kuna teda kahtlustati ühe naise vastu toime pandud seksuaalses vägivallas Dublini hotellis.

Aasta aega võitlusringist eemal olnud McGregor kohtub laupäeval UFC 257 turniiril Dustin Poirier`ga.