Kaks Eesti vabavõitlejat võitlesid end MMA maailmameistrivõistlustel veerandfinaali

“Kaupo vastase hiinlase Lu kohta oskasime õigesti ennustada, et mees on liikuv kikkpoksija ja nii oligi. Tugevused panime maadlusega kinni ja võit maas tuli veenev,” kinnitas Hannus. “Lihtsaks hiinlane aga võitu Kaupole ei teinud. Polegi lähiajal nii palju sildu ühes matšis näinud. Täna on Kaupole vastaseks sarnase kurnava maadlusega võitleja. Tuleb raske matš.”

Nii Kokamäele kui ka Grabovale tähendab matšivõit maailma kaheksa parima võitleja sekka jõudmist.

Ergo Reinvald (-83,9 kg) kaotas Kameruni esindajale esimeses raundis alistusega (tagantkägistus). Oli näha, et eilne matš oli tõsine pingutus ja eneseületus ning tänaseks enam fookust ei jagunud. Ergo saavutuseks on sel MMil üks võit ja üks kaotus ning tulemuseks 9. - 16. koht.

Eesti senine parim tulemus MMA maailmameistrivõistlustel on Kaupo Kokamägi möödunud aasta 5.-8. koht.