Kahe Eesti võitleja MMA maailmameistrivõistlused lõppesid veerandfinaalis

Nii Kaupo Kokamägi (-70,3 kg, Tartu spordiklubi Englas) kui ka Ksenija Grabova (-52,2 kg, Tallinna spordiklubi 3D Treening) kaotasid veerandfinaalid kohtunike otsusega.

Grabova (-52,2 kg) kaotas Malaisia esindajale Colleen Augustinile väga tasavägises matšis. Kuigi kõik kolm kohtunikku andsid kõik raundid 10:9 vastase kasuks, oli see tasakaal väga piiri peal. Oli näha, et tehniliselt on Ksenijal kõik vajalik olemas, aga lihtsalt natuke kogemust puudu, sest kodumaal sarnasel tasemel (ja kaalus) treeningpartnereid naljalt ei leidu. Ksenijale MMilt üks võit ja üks kaotus ning tulemuseks 5.-8. koht.

“Väga raske vastane,” kommenteeris koondise treener Vallo Hannus. “Tema tugevuseks oli tai klintš, kus ta suudab oma vastased korralikult domineerida ja maadlusega ära väsitada. See oli nii tema mäng, et selle vastu ei saanud. Ent löömises oli kindlasti parem Ksenija. Siit tuleb oma järeldused teha, et ka selline vastane ära võita. Kaugel see ka seekord ei olnud.”

Hannus hindab Grabova sooritust positiivselt: saavutuseks on võidukas matš tiitlivõistlustelt. “Kohe esimese välisvõidu järel ka medalit loota on ehk palju. Mitte et nii Ksenija kui mina seda väga soovinud ei oleks.”