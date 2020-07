Juuksurina töötanud UFC täht asub taas MM-tiitlit püüdma

Lahing leiab aset Araabia Ühendemiraatide Yas saarel, kuhu UFC lõi spetsiaalselt koroonakriisi ajal rahvusvaheliste matšide pidamiseks mõeldud võitluskompleksi. See intrigeerivat matši näeb otseülekandes kanalil TV3 Sport ja veebis go3.tv. Ülekanne algab meie aja järgi pühapäeva, 19. juuli varahommikul kell 4.00 eelmatšidega.

Figueiredo ja Benavidezi jaoks on tegu teise kohtumisega. Selle aasta veebruaris läksid nad vastamisi USA-s. Figueiredo võitis toona teises raundis tehnilise nokaudiga, aga ei saanud üleliigse kehakaalu tõttu maailmameistritiitlit.

Meeste kergeimas kaalukategoorias saavad UFC reeglite järgi võistelda kuni 56,7kg kaaluvad sportlased. Figueiredol on sellega viimasel ajal probleeme olnud, kaaludes enne veebruarikuiseks matšiks valmistuma hakkamist 11kg rohkem.

See polnud brasiillase hädade lõpp. Kordusmatš sattus ohtu kui Figueiredol diagnoositi läinud nädalavahetusel koroonaviirus. Kaks päeva hiljem tehtud kordustest oli siiski negatiivne, mis annab alust arvata, et esimene tulemus oli valepositiivne.

32-aastane ja 165cm pikk brasiillane on oma kaaluklassi edetabeli esimene. Ta on UFC-s võitnud 18 matši ja kaotanud vaid ühe.

Kusjuures enne vabavõitlejaks hakkamist töötas ta müürsepana ja juuksurina.

35-aastane ja 163cm pikk Mehhiko juurtega ameeriklane Benavidez on hetkel edetabeli teine ja võitnud 28 matši 34-st. See on tema kolmas katse maailmameistritiitlile.

UFC matše näeme ka järgmisel nädalavahetusel, mil leiab aset võitlussaare neljas ja viimane üritus.