JÕHKER VIDEO | MMA-superstaari käsi väänati täiesti ebaloomulikku asendisse. Karjäär läbi?

Ferguson jäi brasiillasele alla kohtunike häältega, kuid suurem osa fänne ei suuda siiani mõista, miks Oliveira ei saanud võitu kätte alistusvõttega. Nimelt võttis ta Fergusoni kindlalt haardesse ning väänas ameeriklase käe täiesti ebaloomulikku asendisse. Siiski ei andnud Ferguson selles olukorras alla ja võitles edasi.

„Kümme võitlejat kümnest annavad sellises olukorras alla. See on uskumatu, et ta suutis jätkata,“ rääkis UFC-sarja boss Dana White.

Samal ajal tunnistas White, et Fergusoni karjäär võib selle kaotusega läbi olla. White'i sõnul on tal keeruline Fergusonile järgmist suurt matši anda, kuna peagi 37-aastaseks saav võitleja on kaotanud kaks matši järjest.

„Loomulikult on võimalik, et Tony karjäär on läbi. Ta peab naasma koju ja perega koos puhkama. Ta peab mõtlema, mida oma eluga edasi teha. Vaatame järgmisel aastal edasi. Siiski on alati võimalik, et iga matš jääb viimaseks,“ lisas White.