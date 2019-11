Järgmisel aastal saab näha MMA-maailma kõige oodatumat matši

„Kui vaadata järgmise aasta poole, siis Conor McGregor on avaldanud avalikult soovi ringi naasta. Loomulikult ootab ees aga suur duell Tony versus Habib,“ loetles White UFC 244-le järgnenud pressikonverentsil.

Nurmagomedov on varasemalt avalikult välja öeldnud, et Ferguson vääriks võimalust tiitlimatšiks. Seni on mehed aastate jooksul pidanud neljal korral omavahel vastamisi minema, kuid traumade tõttu on duell alati ära jäänud. Seega on mitmel pool tõdetud, et tegemist on MMA-maailma kõige oodatuma matšiga, mis ei ole seni teoks saanud.

Viimati tühistati Nurmagomedovi ja Fergusoni vahel plaanitud matš mullu 7. aprillil ameeriklase põlvevigastuse tõttu. Seni on matš kahel korral ära jäänud Fergusoni ja kahel korral Nurmagomedovi terviseprobleemide tõttu.

Tony Fergusoni ootab ees matš Habib Nurmagomedoviga. Foto: John Locher, AP/Scanpix

31-aastane Nurmagomedov on seni profina pidanud 28 matši ning need kõik ka võitnud. 35-aastase Fergusoni kontol on 25 võitu ja 3 kaotust. Samas on Ferguson võitnud viimased 12 duelli ning tema viimane kaotus pärineb 2012. aastast.

See tähendab, et Conor McGregor peab jätkuvalt ootama võimalikku kordusmatši Nurmagomedoviga. McGregor esitas viimati avaliku väljakutse UFC bossile Dana White'ile, et viimane leiaks talle väärilise vastase. White'i sõnul nõebki McGregorit 2020. aastal taas ringis.

31-aastane McGregor on profina saanud kirja 21 võitu ja 4 kaotust. Viimati käis ta ringis mullu 6. oktoobril, kui ta kaotas kägistusvõttega Nurmagomedovile.

Nurmagomedovi säravamad võidud:



Fergusoni säravamad võidud: