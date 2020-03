Järgmine samm juba teada. McGregor vs Nurmagomedov vihavaen võib peagi saada kulminatsiooni

Nurmagomedov on taaskord ringi tulemas võitlusõhtul UFC249, kui 18. aprillil võitleb ta New Yorgis Tony Fergusoniga. Venemaa võitleja teab, et just selle matši järel saab ta kõne UFC bossilt Dana White'ilt. White'il on ainult üks sõnum ja see on kordusmatš McGregoriga.

„Ta helistab mulle. See on 100 protsenti kindel, et ta helistab,“ teatas Nurmagomedov ESPN-i vahendusel. „Esmalt tahan ma keskenduda Tony Fergusoniga peetavale matšile.“

White'i sõnul vihkavad McGregor ja Nurmagomedov teineteist südame põhjast ja see võib meile tuua ka kordusmatši.

„Nad vihkavad teineteist. Kui Habib annab mõne intervjuu, siis ei ütle ta kunagi Conori kohta midagi head. Kui intervjueerida Conorit, siis ei ütle ta kunagi midagi head Habibi kohta. Nad vihkavad teineteist,“ teatas White TMZ Spordi vahendusel.

„Ma ei tea, kas Conor tahab Habibi järele oodata. Vaatame, mis saab. Conor ei pruugi oodata,“ lisas White, et McGregor tahab järgmised vastased kiirelt paika saada.