Jan Beljajev võtab The League'i võitlusgala raskekaalumatšis vastu venelase Jatsenko

„Raskekaalumatšid on põnevad just seepärast, et alati on õhus nokaudioht, sest meeste kaalud on nii kõrged ja iga löök võib lõpetada matši. Seetõttu ongi raskekaal kõige populaarsem maailmas,” ütles ürituse peakorraldaja Kevin Renno.

„Eestis on neid käputäis, aga värsked Eesti meistrivõistlused näitasid, et kui välja panna rahaline boonus, siis on neid rohkem: raskekaallasi oli neli meest. Väike plaan on paari aasta jooksul teha The League’il raskekaaluturniir. Kui mitte kaheksa, siis nelja mehe oma. See kindlasti motiveerib paljusid juba praegu pingutama selle nimel, et aasta või kahe pärast tulla turniirile vormis,” lisas Renno.

The League'i tänavune nelja mehe turniir toimub kaalekategoorias -71 kg. Sellest võtavad osa Ott Remmer, Andres Oitsar, Romet Reilson ja valevenelane Andrei Tšigileitšik.