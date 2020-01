Iraani ainus olümpiamedalist põgenes Saksamaale

2016. aastal Rio olümpiamängudel taekwondos pronksi võitnud 21-aastane Alizadeh on süüdistanud, et Iraani valitsus kasutas teda ära propagandasõjas, samas kui riigi kõrged ametiisikud tegid tagaselja tema kohta inetuid märkusi.

"Olen üks miljonitest Iraani naistest, keda on rõhutud, kes on teinud ja kandnud seda, mida tal on kästud," teatas Alizadeh sotsiaalmeedias.

Iraanlanna treener Mimun El Bujufi kinnitas, et Alizadeh hakkab elama ja treenima Saksamaal Hamburgis.

Saksamaa väljaande Bild andmetel on Alizadeh saanud pakkumise nii Belgiast, Bulgaariast, Kanadast kui Hollandist, et hakata nende lipu all võistlema.

Alizadeh, kes on üldse ainus Iraanile olümpiamedali võitnud sportlane, on teatanud, et tänavusel Tokyo olümpial ta Iraani esindada ei kavatse.