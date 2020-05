INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Mees lubas ja mees tegi! Suur sport naaseb USA-s areenile juba TÄNA

Valdav osa spordialasid ei julge praegu võistluste korraldamisest veel mõelda, kuid UFC teeb juba pikemaajalisi plaane. Esialgu peetakse Jacksonville'is kolm võistlust, kuid seda ainult USA-s resideeruvatele võitlejatele. UFC fännid tahavad aga näha ka iirlast Conor McGregorit ning Venemaa ässa Habib Nurmagomedovit. Nende lootuste täitmiseks on vaja teistsugust plaani. Loomulikult on ka see juba olemas.