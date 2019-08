Ilusa võistluse valus lõpp: Eesti judomaadleja sai MM-i kaheksandikfinaalis võika trauma

Kuusik kaotas kaheksandikfinaalis ungarlasele Krisztian Tothile ipponiga ja murdis maandumise käigus käe.

Matši jälginud portaali Inside the Gamesi reporter kirjeldas, et vaatepilt oli nii õõvastav, et seda poleks tohtinud korduses näidata. Aga saalis näidati.

C-tabeliosas maadelnud Kuusik oli enne teise asetusega Tothiga kohtumist alistanud kolm vastast. A-tabeliosas olnud Klen Kristofer Kaljulaid kaotas kolmandas ringis Lõuna-Korea judokale Donghan Gwakile.

Et Kwak kaheksandikfinaalist edasi ei pääsenud, kadus Kaljulaidil ka lohutusringi pääsemise võimalus.