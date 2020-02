Hull plaan: Mayweather tahab samal päeval poksida nii Nurmagomedovi kui ka McGregoriga

Mayweatheri viimane profimatš pärineb 2017. aasta suvest, kui ta läks poksiringis vastamisi just McGregoriga. Toona jäi kümnenda ringi tehnilise nokaudiga peale ameeriklane.

Kui UFC-s on palju räägitud Nurmagomedovi ja McGregori võimalikust taaskohtumisest, siis hiljuti avaldas venelase mänedžer Ali Abdelaziz, et neile on tehtud Saudi Araabiast ka pakkumine minna vastamisi Mayweatheriga.

"Olen isegi arutanud Habibi ja Conoriga samal päeval kohtumisest," rääkis Mayweather. "Nurmagomedoviga poksiks päeval ja McGregoriga õhtul. Inimene maksab ühe tasu, näiteks 250 dollarit ja vaatab mõlemat matši."

UFC president Dana White vihjas, et vähemalt Mayweatheri ja McGregori taaskohtumine võib aset leida. "Me teame, et Floyd kulutab raha kiiresti. Ta pole kaugeltki veel karjääri lõpetanud ja kordusmatš McGregoriga millalgi toimub."