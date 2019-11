Hoiatuseks kõigile! MMA staar näljutas end nii palju, et jäi ühest kehapoolest halvatuks

27-aastane brasiillane kukkus kokku 19. oktoobril pärast kaotatud matši ühes teises Brasiilia võistlussarjas, olles end enne matši ekstreemselt näljutanud ning vedelikupuuduses hoidnud.

Lava tagant viidi Caliocane haiglasse, kus tal diagnoositi verehüüve, mille tagajärjel ei jõudnud hapnik teatud ajupiirkonda. Mees on nüüd ühest kehapoolest halvatud, kõnnib longates ning tal on raskusi selgelt rääkimisega.

Arstid kinnitanud Caliocanele, et verehüüve tekkis just kaalulangetuse, mitte võitluse enda pärast. Et matšiks vajalikku kaalu jõuda, oli ta kaalulangetamise lõpusirgel pidanud loobuma rohkem kui kuuest kilost päevas.

Hiljutises sotsiaalmeedia avalduses teatas Caliocane, et jätab oma Titan FC sarja tiitlivöö vabatahtlikult vabaks ega jää ootama, kuni see temalt jõuga ära võetakse. "Loodetavasti ma saan tulevikus sellele vööle uuesti võidelda, kuid praegu pean ma keskenduma oma tervisele," lisas ta.

Enne saatuslikku päeva oli Caliocane võitnud seitse matši järjest.