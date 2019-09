Hendrik Themas: alguses ei kartnud ma kedagi ega midagi, enam pea ees kuhugi sisse ei hüppa

Põhielemendid on samad, füüsis ja surve. Tänaseks olen kogenum, mitmekülgsem ja tehnilisem. Peab veel arenema. Huvitav on see, et alguses ma ei kartnud kedagi ega midagi. Ma ei osanudki karta. See on väga oluline võitleja juures. Kahjuks või õnneks enam niimoodi pea ees kuhugi sisse ei hüppa. Oluline on sealjuures muidugi see, et vastased on järjest tugevamaks läinud. Näiteks King of Kingsi maailmameister Daniel Forsberg (85 kg) ning tiitlipretendendid Constantino Nanga (77 kg) ja Raimonds Aukštikalnis (85 kg).

Kuivõrd kahju on sellest, et populaarset võitlusspordiüritust King of Kings tänavu vist Eestis ei toimugi?

Kolm järjestikust aastat vist toimus siin. Kui sel aastal ei tule, pole midagi teha. Ehk tulevikus tuleb taas.