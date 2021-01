Habib Nurmagomedov on valmis ühel tingimusel vabavõitlusesse naasma

32-aastase Nurmagomedovi ümber on viimastel kuudel tiirelnud palju kuulujutte. Reedel Abu Dhabis peetud MMA-üritusel Nurmagomedoviga kokku saanud White ütles, et UFC-sarjas kõik 29 matši võitnud Dagestani vägilase motivatsioon sõltub sellest, mida ta järgmisel nädalavahetusel näeb.

Nädala pärast lähevad UFC kergekaalu matšides vastamisi Conor McGregor ja Dustin Poirier ning Dan Hooker ja Michael Chandler.

"Kui need mehed näitavad midagi erilist, on Habib valmis nendega võitlema. Ta ütles mulle, et jälgib kindlasti McGregori ja Poirier' matši. Nad peavad Habibi oma esitustega veenma, et ta tagasi tuleks," vahendas ESPN White'i sõnu.

Nurmagomedov on viimastel aastatel võitnud nii McGregorit kui ka Poirier'd. Oktoobris alistas ta Justin Gaethje'i ja teatas kohe pärast matši lõppu karjääri lõpetamisest.