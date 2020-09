Habib Nurmagomedov mõtles Conor McGregori osas ümber: ta ei paku mulle absoluutselt huvi

Mäletatavasti teatas 32-aastane McGregor suvel, et lõpetab karjääri. Kuna aga iirlane on varasemalt juba kahel korral sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud, kuid seejärel tippsporti naasnud, kahtlevad UFC maailmas paljud iirlase avalduse tõsiduses.

Seega pole jätkuvalt vaibunud jutud, et McGregor võiks tulevikus uuesti Nurmagomedoviga vastamisi minna. Vabavõitluse kaks superstaari kohtusid esmakordselt 2018. oktoobris, kui Dagestani vabavõitleja sai neljandas raundis võidu kägistusvõttega.

Alles augustis teatas Nurmagomedov, et on kordusmatšist vägagi huvitatud. "Kui McGregor naaseb, võitlen hea meelega temaga uuesti," sõnas ta.

"Habib tahab väga, et Conor teeniks endale välja kordusmatši," lisas Nurmagomedovi mänedžer Ali Abdelaziz.

Nüüd aga tundub, et Nurmagomedov on ümber mõelnud. "Ta ei paku mulle absoluutselt huvi," rääkis venelane McGregorist hiljutises intervjuus väljaandele Sport-Express. "Loomulikult on teatud võimalus selleks olemas, aga mul on juba väljakutsuja olemas."

"Ma isegi ei mõtle enam McGregorist," jätkas Nurmagomedov. "Kõik, mida oli vaja teha, tegin 2018. aasta 6. oktoobril ära. See, mida meedias räägitakse, ei häiri mind üldse. Tõestasin, et võitluspuuris tema mulle vastu ei saa."

Nurmagomedov on valmistumas 25. oktoobril toimuvaks kohtumiseks ameeriklase Justin Gaethjega. Viimati mullu septembris Dustin Poirieri alistanud Nurmagomedov on võitnud kõik senised 28 profimatši.