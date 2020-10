Habib Nurmagomedov lõpetas igas mõttes tipus: MMA-legend teenis viimase matšiga karjääri suurima palgatšeki

32-aastane Nurmagomedov alistas Araabia Ühendemiraatides peetud kergkaalu tiitlimatšis ameeriklase Justin Gaethje (31).

Nurmagomedovile oli juba enne kohtumist tagatud 5,15 miljonit eurot, lisatasudena kukkus tema tasku 88 000 eurot, kirjutas Daily Mail.

Aga see pole veel kõik - Nurmagomedov saab ka osa ülekanderahadest. UFC-sarja juht Dana White ei osanud öelda, palju see summa olla võib, aga väitis, et ilmselt oli UFC 254 näol tegu sarja läbi aegade tulutoovaima võitlusõhtuga.

Gaethje saagiks jääb umbes 450 000 eurot.

Võrdluseks, kui 2018. aastal kohtusid kergkaalu tiitlimatšis Nurmagomedov ja iirlane Conor McGregor, teenis McGregor hoolimata kaotuset 2,5 miljonit eurot, Nurmagomedov pidi leppima 1,7 miljoniga.