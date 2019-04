FOTOD | Tallinnas toimuva Duel Fighti võitlejad käisid Hiina suursaadiku vastuvõtul

Oma sõnavõtus lootis suursaadik, et üritus aitab võitlejatel üksteiselt õppida ja seeläbi paremaks saada. Lisaks on Hiina saatkond valmis aitama ka Eesti võitlejaid Hiina võistlema minema.

Vastuvõtul osales ka Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart, kes ütles oma kõnes, et Tallinna linnal on väga oluline roll Eesti ja Hiina suhetes. “Nagu me teame, siis head sõbrad kaklevad vahel, aga pärast seda muutub sõprus ainult tugevamaks. Ma usun, et sportlased saavad seda tõestada,” oli Kõlvart kindel, et laupäeval ootab ees suurepärane üritus.

Hiina koondis saabus Eestisse 9. aprillil. Lisaks aklimatiseerumisele kulub nende aeg trennideks Kevin Renno uues spordiklubis ja First Fighting Clubis ning neile pakutakse erinevaid ekskursioone ja kultuuriprogramme.

Duel Fighti võitlejad käisid Hiina suursaadiku vastuvõtul Foto: Elvi Velpler

Duel Fight 3 Eesti vs Hiina toimub 13. aprillil Tallinnas Tondiraba jäähallis. Piletid on müügil Piletilevi müügipunktides. Täpsem info võistluse kohta on leitav Duel Fighti Facebooki lehel.