FOTOD | Remmer kinkis "Purustajale" karjääri esimese kaotuse ja võitis The League'i nelja mehe turniiri tehnilise nokaudiga

The League

Remmer rääkis intervjuus Delfile, et kordusmatš Romet Reilsoniga tuleb juba märtsis Viljandis ning ka valgevenelane esitas kordusmatši palve, mille ta pikemalt mõtlemata vastu võttis.

"Mulle ei meeldi tegelikult matše selliselt võita," ütles Remmer laval.

Remmer võitis nelja mehe turniiri tehnilise nokaudiga! Vastast tabas teise raundi keskel jalavigastus, mis tal enam edasi võidelda ei lubanud.

Ringi oodatakse nelja mehe turniiri finaliste Andrei Tšigileitšikit ja Ott Remmerit.

Themas ütles intervjuus Delfile, et nokaut tuli talle parajana üllatusena. Ühel hetkel tõstis jala üles ja oligi tehtud. Pärast üheksakuulist ringist eemal olekut valmistab selline võit talle ilmselgelt rõõmu. Tegemist oli tegelikult asendusvastasega, ta valmistus hoopis teistsuguse mehe vastu võitlema.

Enne nelja mehe turniiri finaali on väike paus.

Moisarile kindel võit! Kuigi nokaudi lõhna polnud tunda, siis kohtunike ühehäälse otsusega 3:0 tuli võit ikkagi ära. Oli selgelt aktiivsem ja täpsem nii käte kui jalgadega. Paari korral üritas ka publikut lõbustada nö skorpionilöökidega (hundiratas ja jalalöök), aga need ei tabanud. "Ise tunnen, et vabadusest jäi puudu, tahtsin liiga palju jõuga lüüa. Seda annab veel lihvida," kommenteeris Moisar laval.

Tänane eelviimane matš - Markko Moisar vs Aleksander Kozatšenka (Valgevene).

Themas sai hakkama tänase õhtu esimese puhtakujulise nokaudiga! Themas näitas juba esimesest raundist peale üleolekut, vajas teises raundis vahepeal ise katkise kulmu tõttu tohterdamist, aga otsustas kolmandas asja ise ära. Hiljemalt homme avaldame ka video.

Järgmiseks matšiks on juba valmis Hendrik Themas ja Jevgeni Laševski (Valgevene).

Üllatus sündiski! Vaid loetud sekunditega sai Ivanov Manzolo pikali ja tagus teda rusikatega näkku seni, kuni ringikohtunik matši peatas. Tehnilise nokaudiga võit seega Ivanovile. Manzolo laiutas käsi ega saanud aru, miks tal edasi ei lubatud võidelda.

Tulemas on õhtu ainus MMA matš, kus vastamisi Andrei Manzolo ja tema väljakutsuja, oluliselt kogenematum, aga karjääri ühte vägevat skalpi ihkav Dmitri Ivanov.

Võitja oli sisuliselt juba esimese raundi järel selge. Valgevenelasel polnud Beljajevi tabamustele ja aktiivsusele midagi vastu panna. Kohtunike ühehäälse otsusega jäi võit koju.

Tänase õhtu kõige raskemad mehed Jan Beljajev ja Zahhar Trofimov (Valgevene) on ringis.

Nokdaune oli selles matšis vähemalt viis, kõigil kordadel käis pikali leedukas. Kolmanda raundi lõpus sai Rohtla tehnilise nokaudiga võidu. Raundi sekundid oleksid nagunii kohe nulli tiksunud.

Leedulane käis esimeses raundis juba kolm korda põrandal ja korra pidi kohtunik ka sekundeid lugema. Kõik kolm kukkumist olid Rohtla tugeva low-kicki tagajärjel.

Pärast väikest pausi on programm edasi minemas Henry Rohtla ja Andrius Tebera (Leedu) matšiga.

Kohtunike häältega 2:1 on kohtumise võitnud valgevenelane Andrei Tšigileitšik. Finaalis seega Tšigileitšik-Remmer.

Teises poolfinaalis Oitsari ja Tšigileitšiki vahel läheb vaja lisaraundi.

Oli üks vägev lahing! Kolmandas raundis nähti juba väga magusaid tabamusi. Ootame kohtunike otsust...

Kohtunike häältega 2:1 võitis OTT REMMER! "Purustaja" karjääri esimene kaotus on tõsiasi.

Reilson on seni tunduvalt aktiivsem olnud. Kuigi Remmer oli teises raundis teravam kui esimeses, on raske näha, et Reilsoni võiduseeria siin katkeks...

Reilson on oma karjääris ainult võite tunnistanud. 30 matši, neist 8 võitnud nokaudiga.

Käes on õhtu üks oodatumaid lahinguid. Romet "Purustaja" Reilson vs Ott Remmer. Reilson minu mäletamist mööda polegi Tondirabas varem võistelnud, Remmerile on see oluliselt tuttavam ring.

Kolmanda raundi tehnilise nokaudiga võidab Igor-Kristian Tuisk, kelle üleolekut oli selgelt tunda alates teise raundi algusest.

Näis, mida pakuvad publikule Igor-Kristian Tuisk ja Tanel Kondel...

Teises raundis see matš ka lõppes. Valgevenelane Hamjonok võitis tehnilise nokaudiga. Tagus Kõrsi jala nii sodiks, et viimane pidi kükitama ega suutnud enam jätkata.

Esimene raund oli luurav, aga valgevenelane tõestas juba, et tegemist on väga terava ja tugeva löögiga mehega.

Ringi on tulemas Tarmo Kõrs ja Andrei Hamjoniok (Valgevene). Tegemist on nelja mehe turniiri reservmatšiga, mis tähendab, et kui poolfinaali võitjatega midagi juhtuma peaks, tuleb selle matši võitja tema asemele.

Markus Jalonen võitis matši kohtunike häältega 2:1.

Delfi Spordi eripunktid saab Jalonen sisenemisloo Slipknot - "Psychosocial" eest.

Ringi oodatakse tänase põhiprogrammi esimese matši osalisi Markus Jaloneni ja Lukas Grigaitist (Leedu). 20-aastase Jaloneni kontol on 2 võitu, 0 kaotust, leedukas teeb täna alles oma profidebüüdi.

And the winner is.... Sigrid Kapanen.

Puhas tabamus Sigrid Kapaneni poolt!

Ringis on nüüd Eneli Sõmer ja Sigrid Kapanen. Tegemist on tänase ainsa taipoksimatšiga.

Tänase esimese matši võitjaks kuulutatakse Crista Padu.

Tänase esimese soojendusmatši osalejad - Karin Ratnik ja Crista Padu kutsutakse ringi.

Teleülekannet täna paraku ei tehtagi.

Rixx: Miks seda kuskilt üle ei kanna? Delfi-mingit tasulist linki ikka saaks ju kust vaadata?