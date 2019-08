FOTOD | Remmer ja Astur lähevad Mõisakülas vastamisi Venemaa ja Läti kikkpoksijatega

Remmer on igal aastal Mõisakülas osalenud ja ringist võitjana lahkunud. Tema vastane Kirill Krugljakov (Venemaa) on 25 kohtumisest kaotanud ainult neli. „Tundub ebamugav vastane,“ arvab Remmer.

Asturil pole lihtsalt fännid, tal on armee. Seekord läheb vaja neid kõiki, sest vastu tuleb Aleksei Marõžihhin (Läti), kes mullu alistas Eestis Hendrik Themase ja võitles King Of Kingsi meistritiitlile Konstantin Rusuga (Moldova).

Themase ja lätlase matši vaadanud Astur arvab, et matš Mõisakülas tuleb väga huvitav. „Marõžihhini stiil on selline agressiivne. Vaevalt ta mul hingata laseb. Tahaks juba ise võidelda temaga!“ sõnab ta.

Marõžihhin omakorda nägi Asturi matši Themasega. „Hea matš oli. Maikel lööb palju ja tugevalt põlvedega. Olen selleks valmis,“ muigab Marõžihhin.

Remmeriga Tartu TPK-s treeniv Sven Uue kohtub Gvido Seilisega (Läti), kes on Eestis võidelnud. „Väidetavalt pidi väga aktiivselt ründama,“ iseloomustab Remmer Seilist.

Nii Sigrid Kapanen kui ka Marie Ruumet said 6. juulil Pärnus Fightlandil kirja võidud. Mõisakülas kohtuvad nad omavahel. Kapanen on 10 kilo raskem ja kaotanud vaid korra, kuid Ruumet on Tais pidanud üle 30 profimatši, millest võitnud enamiku.

Ürituse ainukeses poksimatšis ronivad ringi Oliver Peek ja Raivis Berzinš (Läti).

Õhtu avapaugu annavad Tallinna klubi Leader lapsed, kes tegid mais suuri tegusid Eesti Muay Thai Liiga etapil. Toimub lausa matš, kus poiss (Mark Toivokainen) kohtub tüdrukuga (Viktoria Golubeva).

Juba varem välja kuulutatud paarides lähevad vastamisi Marko Šults ja Vjatšeslav Andrejev (Ukraina) ning Crista Padu ja Oksana Paškova (Ukraina).

Laulab Tanel Padar.