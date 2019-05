FOTOD | Number One Fight Show kaalumisel läks tõuklemiseks. Miks pani comeback'i tegev Kibus rusikad selja taha?

Üks intrigeerivamaid võitluspaare on kindlasti Hendrik Themase ja kolm aastat ringist eemal olnud Edvin Erik Kibuse vastasseis.

Mõlemad mehed on 29-aastased, kuid pisut erineva kogemustepagasiga. Endine kümnevõistleja Themas tegi profidebüüdi 2015. aasta märtsis just Number One Fight Show'l ning on tänaseks pidanud 23 K1 reeglitega matši, millest 13 on võitnud ja 10 kaotanud.

Kibus kuulus mõned aastat tagasi veel Euroopa tippvõitlejate sekka (Eesti ja Baltimaade meister taipoksis, Euroopa meister kikkpoksis 2009), kelle ringikogemuste pagasile oli vähestel kaasmaalastel midagi võrdluseks vastu panna. Kolmeaastase pausi jooksul käis Kibus tihti kommentaatoriks erinevatel võitlusspordiüritustel ning hiljuti võttis meedias teravalt sõna Kevin Renno korraldatud The League kaheksa mehe turniiri kohtunike taseme teemal.

Delfi avaldab peagi ka videointervjuud Themase ja Kibusega, kust selgub muu hulgas, miks otsustas Kibus pärast kaalumist toimunud staredown'il (tavaliselt pannakse rusikad vastamisi) endal käed selja taha siduda.