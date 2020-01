FOTOD | Nii nagu vanasti! Conor McGregorit ootas võidu järel talle meelepärane üllatus

McGregor naasis 18. jaanuaril võidukalt ringi, kui ta alistas Las Vegases toimunud võitlusõhtul UFC 246 esimese raundi tehnilise nokaudiga Donald Cerrone. Kergkeskkaalu matš kestis kõigest 40 sekundit.

McGregori võit oli niivõrd võimas, et see valiti õhtu üheks ilusamaks soorituseks. UFC-s on tavaks, et vingete esituste eest makstakse võitlejatele ka eriboonuseid.

McGregori põhipalk tol õhtul oli umbes kolm miljonit eurot ning koos tele- ja sponsorrahadega tõusis see summa väidetavalt 70 miljoni euroni. Siiski sai ta veel ka 50 000 euro suuruse eriboonuse. Kuigi summa on võrreldes eelnevalt mainitud numbritega väike, siis meeldis McGregorile raha üle andmise viis. Tänapäeval kantakse võidusummad ju ikka pangakontodele, kuid UFC boss Dana White maksis antud boonuse McGregorile välja sularahas. Nii sai iirlane loomulikult ka suure rahapakiga poseerida.