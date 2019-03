FOTOD | Maikel Astur näitas aasta pärast valusat kaotust valgevenelasele koha kätte: "See võit tähendas mulle tohutult palju!"

„Me teeme kolmanda ka veel Filipauga!“ hüüdis Astur lõpetuseks.

"See võit tähendas mulle tohutult palju, kuna see oli mu karjääri esimene kordusmatš elus ning Filipau on väga kogenud ja kaval võitleja, kes on taipoksi amatööride maailmameister," rääkis Astur matšijärgsel päeval Delfile.

"Olen väga õnnelik, et suutsin ringis realiseerida asju, mida oleme trennis harjutanud ja lõpuks hakkasid need vilja kandma. Olen kogu aeg teadnud, et suudan oma stiiliga paljudele probleeme tekitada, aga alati on midagi puudu jäänud. Seekord karjääri ühes tähtsaimas matšis suutsin teha elu parima esituse. Lisaks oli see ideaalne võimalus näha oma arengut võrreldes eelmise aastaga."

Kuivõrd eelmise aasta valus kaotus Asturil matši eel või ajal meeles mõlkus? "Eelmisel aastal saadud kaotus mõlkus mul meeles ning isegi mõni minut enne ringi sisenemist meenus mulle, kuidas Filipau mind täpselt aasta tagasi ühe minutiga nokauti lõi. Sisendasin endale, et kõige halvem stsenaarium juhtus juba eelmisel aastal ära ning kui ma tunnen ennast vabalt, siis on mul võimalik sellest matšist ainult võita."

Foto: Ain Liiva



Ott Remmer pidi nelja mehe turniiri poolfinaalis tunnistama poolaka Damian Piskorzi 0:3 paremust. "Ärkasin alles kolmandas raundis," ütles Remmer, kes viimases raundis poolaka pikali lõi, vahendab portaal GoodFight.ee.

Sergei Makejev alistas tasavägises matšis 2:1 Hollandit esindava Don-Jelayo Soemotiko. Finaalis pidi ta aga tunnistama Piskorzi paremust.