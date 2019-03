FOTOD JA VIDEO | Aasta tagasi Rakveres nokauteeritud Maikel Astur läheb valgevenelaselt revanši võtma!

Gala oodatuimaks lahinguks on kahtlemata Maikel Asturi ning valgevene võitleja Dzimitry Filipau vaheline kordusmatš. Mehed kohtusid samas ringis aasta tagasi ning siis lõppes matš Asturi jaoks karjääri esimese nokaudiga kaotusega. Nüüd sihib eestlane kättemaksu, kuid võib arvata, et selleks tuleb maha pidada karm lahing, sest Filipau püsib endiselt kaotuseta.

"Eelmisel Yakuzal jäi matš lühikeseks, sest kaotasin esimeses raundis nokaudiga. Tegin vea. Lõin vasakuga esikäelööki ja jätsin parema käe alla. Seepeale tabas tema mind meisterliku vasakhaagiga, lõi mulle täpselt lõuga ja sellest piisas. Tegin vea ning ta kasutas selle meisterlikult ära," meenutab Astur.

"See oli mu esimene ja ainuke kaotus läbi nokaudi. Muidugi olid emotsioonid laes ja pettumus suur. Kaotusest oli raske üle saada, aga peab selle alla neelama, tegema omad järeldused ja kõige tähtsam on sellest õppida," tõdeb Astur spordimehelikult ning lisab naljatledes: "Tuleb järgmine kord käed kaitses hoida!"

Meenuta nokauti!

Kui Astur on läinud aasta sees saanud veel ühe kaotuse, siis Filipau on jätkanud võimsalt - profikarjääri on ta alustanud tervelt 13 järjestikuse võiduga. "Ta on osav võitleja. Ringis väga kaval ja intelligentne," kiidab Astur, aga usub, et suudab põhjustada mehele karjääri esimese kaotuse (nagu seda tegi Filipau Asturile): "Tahan võita ja ja veenvalt. Julgen ennustada, et tuleb kõva andmine. Soovitan kohale tulla, sest te ei taha sellest ilma jääda!"

