FOTOD JA VIDEO | 50-aastane Kaido Leesmann võitis lamades surumises absoluutse Eesti meistritiitli

Leesmann oli parim üle 120-kiloste meeste ja absoluutkategoorias tulemusega 305 kilo.

"Absoluutne meistritiitel oligi eesmärk number üks. Ma pole viimased kaks aastat seda võitnud. Väga hea tunne on olla tagasi kõrgeimal astmel. Veel rohkem rõõmu teeb, et saavutasin selle 50-aastaselt," sõnas Leesmann.

Ka Masters 2 kategoorias kulla saanud Leesmannile tuli 305 kilo üsna kergelt. Leesmanni sõnul oli see taktikaliselt valitud raskus, et võita Eesti meistri tiitel. "Algne plaan oli tegelikult 312 teisel katsel. See oleks olnud minu vanuseklassi maailmarekord, aga olukord sundis. Kui kõik on käes ja saavutatud, siis lähen teen ka 325 ära. On paar nüanssi, mida saab parandada. Saalis on mul see tehtud, aga tuleb teha ikka võistlustel ametlike kohtunikega," lausus ta.

Vaata Leesmanni avakatset ja võidukatset!

Absoluutkaalu teine oli 260 kiloga Hjalmar Mäe (Reval Sport), kes võitis kuni 105-kiloste meeste arvestuses, absoluutkaalu kolmas aga 262,5 kiloga Tarmo Pärna (Reval Sport), kes võitis kuni 120-kiloste meeste arvestuses.

Pärna kaks esimest katset nurjusid, kuid viimasel katsel surutud raskusi on tal viimaste aastate jooksul olnud mitmel võistlusel ja närvi taha midagi ei jää. Kolmandal surutud 262,5 oli isikliku rekordi kordamine. "Kurb on see, et kui oled aasta jooksul neli võistlust teinud ja 12 katsest ainult kolm kirja saanud, siis on aeg peeglisse vaadata. Surusin selle rekordi esimest korda 4-5 aastat tagasi ja pigem on see jälle enesekriitika koht, et miks ma pole edasi arenenud. Kaalu on, kõik tundub hea, aga kodutööd on vaja teha ja tõsiselt treeneriga asja arutada," kommenteeris Pärna, kes sai kulla ka 40-49-aastaste veteranide (Masters 1) kategoorias.