Chookagian valiti kohtunike üksmeelsel otsusel matši võitjaks. Ševtšenko avaldas hiljem sotsiaalmeedias pildi enda näost, mis oli hoopidest sinikaid täis. "MMA on karm sport, aga see on minu saatus ja ma tulen tugevamana tagasi," kirjutas ta pildi juurde.

Kindla võidu saanud Chookagianile oli see mõnes mõttes revanšiks. Nimelt oli ta viimases matšis jäänud alla Ševtšenko õele Valentinale. "Tunne on väga hea. Ma ei usu, et ma eelmise matši järel paremaks muutusin, lihtsalt asi on enesekindluse saamises," rääkis ameeriklanna.

MMA is a tough sport, but it’s my destiny and I will come back stronger.

ММА тяжелый спорт, но это мой путь и я вернусь сильнее. pic.twitter.com/eJlcX68wDv — Antonina Shevchenko (@AntoninaPantera) May 31, 2020