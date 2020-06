Floyd Mayweather kritiseeris Conor McGregori üllatavat sammu: ootan, et saaksin sind taas karistada

"Kui ma ei eksi, siis kas sa mitte ei öelnud Mike Tysonile, et alistad minu, kui peaksime uuesti kohtuma?" kirjutas Mayweather Instagramis. "Nüüd sa hoopis annad alla! Arvasin, et sa tahad parimat võita? Kui otsustad millalgi sporti tagasi tulla, siis ootan, et saaksin sind taas karistada."

Nimelt lubas McGregor maikuus sotsiaalmeedia vahendusel Mike Tysonile, et teist korda ta Mayweatherile ei kaota. "Aitäh sulle, Mike. Tea, et kui kordusmatš ükskord tuleb, siis võttes arvesse minu teadmisi Floydi kohta ja minu treeninguid vanakooli poksitreeneri käe all, siis ma lahendan selle pusle. Ma alistan Floydi," kirjutas iirlane kuu aega tagasi Twitteris.

Mäletatavasti kohtusid McGregor ja Mayweather 2017. aasta augustis toimunud poksikohtumises, mis oli iirlasest vabavõitleja jaoks karjääri esimene. Kohtumise võitis lõpuks ameeriklane, kuid seda alles kümnenda raundi tehnilise nokaudiga.