Endise UFC võitleja autost leiti 55 kg marihuaanat ja hunnik sularaha

Gormanile esitati süüdistus suures koguses narkootiliste ainete ja narkokaubanduse teel teenitud sularaha omamises ning teda hoitakse praegu kinni Buffalo County vanglas.

37-aastane Gorman pole vabavõitlusringi astunud alates 2015. aastast. Maailma populaarseimas võitlusliigas UFC on ta teinud kaks matši ja need mõlemad kaotanud. Tema kogu MMA karjääri kontol on 9 võitu ja 4 kaotust.



Former UFC fighter Tim Gorman arrested on multiple drug charges in Nebraska https://t.co/jST4f8qry6 — mma jabberjaw (@mmajabberjaw) May 13, 2020