Elu Habib Nurmagomedovi ebamaises haardes - sellest valust puudub lihtsalt väljapääs

Nurmagomedov on aastate jooksul teinud nii pööraseid trikke, et need on kohati võitlusringis näidatust isegi ohtlikumad ja karmimad. Ilmselt on kõik huvilised näinud, kuidas ta noorena karudega maadles. Eelmisel aastal ringles internetis video, kus võitlusäss ujus külmas jões vastuvoolu. Lõuna-Venemaalt Dagestanist pärit avaari rahvusest mees tegi kõike seda selleks, et olla MMA-ringis võitmatu. Lõpuks ei saanudki keegi temast jagu. Mida tundsid aga mehed, kes jäid võitlusringis ebamaiselt tugeva jõuga Nurmagomedovi haardesse?