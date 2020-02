Eesti tuntud kikkpoksijat karistati kehalise väärkohtlemise eest rahatrahviga

Moisar sattus kohtu alla, sest ta lõi 2018. aasta septembris Tallinnas One Old Towni hostelis kannatanut vähemalt korra käega näkku ja korra jalaga kubemesse. Teise süüdistuse kohaselt oli Moisar sama aasta detsembris võtnud kannatanult tema passi ja selle hävitanud. See intsident juhtus Tallinnas Väike-Karja tänaval.

2000 euro suurusest rahalisest karistusest arvestati maha tema vahi all oldud aeg ning tema lõplikuks karistuseks jäi 410 eurot. Ülejäänud karistus summas 1500 eurot määrati tingimisi üheaastase katseajaga.

Harju maakohtu teatel tehti otsus kokkuleppemenetluse korras.