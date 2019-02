Eesti tipp Maksim Vorovski korraldab Tallinnas Hollandi stiili kikkpoksi seminari

Vorovski, kes on profikarjääri jooksul alistanud kuus maailmameistrit, on isegi pikemalt Hollandis elanud, treenides seal kikkpoksi legendi Ramon Dekkersi käe all.

Dutch Style ehk Hollandi kikkpoksistiil tugineb võimsale Lääne-stiili poksile koos tugevate jalalöökidega. Selle stiili kikkpoks on üks võimsamaid ja efektiivsemaid püstivõitluse suundi.

Seminarile on juba registreerinud nii spordiharrastajad kui ka Eesti võitluskunstide tipud. Osalejatel on hea võimalus õppida uut tehnikat ja teha seda koos inimestega, keda nad näevad igapäevaselt profiringis.

Seminarile saab registreerida ürituse Facebooki lehel