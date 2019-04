Eesti sportlased tõid taekwondo EM-ilt kaks kuldmedalit

Euroopa meistriks tuli Aleksandra Andrejeva, kes võitis kuldmedali sparringus kuni 40 kg kaaluvate 14-15 aastaste juunioride kategoorias. Teise kulla võitis Eestile Kamilla Velikopolje (juuniorid 16-17, kuni 52 kg), kellest sai selle vägiteoga kahekordne Euroopa meister

„See on erakordselt rõõmustav - tulla vastu meeskonnale, kes näitas nii häid tulemusi! See tulemus tugevdab kindlasti meie sportlaste eneseusku ning toob endaga uusi saavutusi," ütles Eesti Taekwondo Liidu president Mihhail Kõlvart. „Tulemuslik EM näitas taas, et Eesti koondises on kogenud sportlaste kõrval väga palju andekaid noori."

„Kõik meie sportlased esinesid väga väärikalt - üheksa medalit EMilt on väga hea näitaja! Samuti on hea teada, et meeskond on kõrgelt motiveeritud ja valmis vallutama maailma kõrgusi," sõnas Eesti taekwondo koondise juhendaja Kazbulat Šogenov. „Ees ongi ootamas maailmameistrivõistlused, mis toimuvad augustis Bulgaarias."

Pronksmedalid tõid EMilt koju: