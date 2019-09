Eesti sportlane võitis taekwondo MM-ilt kuldmedali

Eesti hümn kõlas noore maailmameistri Aleksandra Andrejeva võidu auks, kes on Eesti koondise peatreeneri Kazbulat Šogenovi õpilane, valitsev Euroopa meister ja Tallinna spordikooli sportlane. Ta osutus parimaks individuaalses sparringus kergeimas kaalus kuni 40 kg 14-15-aastaste juunioride seas.

Tegemist oli teise MM-kullaga Eesti taekwondo ajaloos. Eelmisel aastal tõusis esmakordselt pjedestaali kõrgeimale astmele Anni Ermel.

"Aleksandra spordikarjääri intensiivse arengu taustal on see võit meeldiv, kuid oodatav. Alles aprillis Itaalia Riminis sai tema Euroopa meistriks samas kategoorias," kommenteeris treener Šogenov.

Hõbeda 16–17-aastaste juunioride seas individuaalses sparringus kuni 58 võitis Anette Russ, kes treenib Robert Trofimovi juhendamisel Pärnus. Veel üks Trofimovi õpilane, juunior Aleksand Savtšuk lisas koondise arvele pronksmedali individuaalses sparringus absoluutses kaalukategoorias 70+ kg vanuserühmas 14–15 aastat.

Teise pronksi võitis täiskasvanute arvestuses Igor Aleksandrovi õpilane Sillamäelt Inga Palu, kes saavutas selle tulemuse individuaalses sparringus kaalukategoorias kuni 62 kg.

"See on erakordselt rõõmustav – tulla vastu meeskonnale, kes näitas nii häid tulemusi! See tulemus tugevdab kindlasti meie sportlaste eneseusku ning toob endaga uusi saavutusi," ütles Eesti Taekwondo Liidu president Mihhail Kõlvart. "Tulemuslik MM näitas taas, et Eesti koondises on kogenud sportlaste kõrval väga palju andekaid noori."

Foto: ETL