Eesti parim võitleja kohtub Number One Fight Show`l suurkujude keskel karastunud võimsa marokolasega

Ka sel korral peab Eesti võitleja näitama ennast parimast küljest, sest tema vastaseks on maailma võimsaimas võitlussarjas Glory tegusid teinud Samir Boukhidous - äärmiselt kogenud marokolane, kel kontol 35 võitu ja vaid neli kaotust.

Boukhidous’i näol on tegemist WFCA võitlussarja Euroopa ning Hollandi meistriga, kel pikkust tervelt 190 sentimeetrit, mida on tervelt 10 sentimeetrit Vorovskist enam. Huvitava faktina seob mehi ka üks äärmiselt kuulus võitluslegend ja treener Ramon Dekkers, sest nii Vorovski kui Boukhidous on Hollandis varalahkunud suurkuju juhendamisel aastad tagasi treeninud.

Erinevalt Vorovskist on Boukhidous saanud karjääri jooksul sparrida maailma parimate võitlussportlastega nagu Alistair Overeem, Gokhan Saki, Errol Zimmerman, Filip Verlinden, Jamal Ben Saddik, Marat Grigorian ja teised. Kas see toob võimsa Vorovski vastu edu, saab nautida ülejärgmisel laupäeval.

Lisaks nimetatutele astuvad taaskord ringi Mirkko Moisar, Maikel Astur, Aleksandr Biba ja paljud teised. Kokku leiab võitlusõhtul aset üheksa professionaalselt võitlusmatši.