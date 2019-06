Eesti koondisel MMA Euroopa meistrivõistlustel kaks medalit käes!

Kokamäe esimesed kaks raundi olid sarnased tema eelmisele matšile - eestlane viis vastase, Bulgaariast pärit Deqn Galinovi maha. Galinov sai kohe alguses ohtliku löögi, mille tagajärjena voolas ohtralt verd silma.

Kokamäe jaoks oli väga ohtlik kolmas raund, kus ta sai pihta väga palju lööke ja näitas ilmselgeid väsimuse märke.

“Kaks esimest raundi läksid asjad Kaupo taktikepi järgi, ta surus oma taktika peale. Bulgaarlane maadluse vastu ei saanud. Kolmandas nad ühes nurgaga ilmselt leidsid, et tuleb kaks althaaki kõvasti vastu lüüa. See kujunes ka kõige raskemaks, aga Kaupo maadles siiski vastase raundi lõpuks ära. Selge võit Kaupole,” kinnitas Kokamäe nurgas istunud treeber Vallo Hannus.

Samas üks kohtunikest andis teise raundi võidu bulgaarlasele.

“Alati on kohtunikel erinevaid arusaami, kuidas hinnata löömist ja maadlust. Ja teiseks on asi vaatenurgas. Kolm kohtunikku ongi seetõttu et ühe vaatenurk võib olla pime, ta ei pruugi näha asju. See, et üks kohtunikest saab nii-öelda vale tulemuse, on täiesti okei ja ei tähenda, et ta tegi oma tööd valesti,” kinnitas Hannus.

“Kaks esimest raundi läksid samasuguse hea sujuvusega nagu eile,” tõdes spordiklubi Englase treener ja endine profivõitleja Ott Tõnissaar. Küll aga jäi taas kripeldama vähene alistusteotsimine. “Tean omast käest tunnet, kui olen pealisasendis ja ilmselgelt suudan vastast kontrollida, siis miks pean loovutama kontrolli, sest äkki õnnestub saada mõni alistus või löögid sinna vahele,” kirjeldas Tõnissaar. “Lühikeses perspektiivis see töötab. Pikas perspektiivis see, mis hoiab vastast paremini all paigal, on surve matši lõpetamise suunas.”