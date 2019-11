Eesti aasta oodatuima võitluslahingu peategelased saatsid teineteisele meedia vahendusel hoiatusi

Minu võitlusstiil erineb Asturi omast kohanemisvõime poolest. Asturil on välja kujunenud üks konkreetne stiil, mida ta valdab väga hästi, kuid mina olen võimeline oma stiili vastavalt olukorrale ja vajadusele muutma. Olen veenudnud, et alistan Asturi, sest ta ei oska oodata, mis teda ees ootab.

Astur ei suuda hakkama saada minu kogemustepagasist tulenevate oskustega ning lahingutes karastunud võitlejahingega.

Tahan, et Astur teaks enne ringi astumist, et ma austan teda kui sportlast väga ja suurim austusavaldus võitlussportlasena on anda endast ringis maksimum. Ma olen sõjaks valmis.

Maikel Astur: “Kibus ei suuda minu tempoga kaasa minna!”

Otsustasin Kibusega võidelda, sest ta on Eesti üks kogenumaid võitlejaid ja on võidelnud maailma tippudega.

Olen Kibust ringis näinud, kui ta võitles mai kuus Number One Fight Showl Hendrik Themase vastu. (Kibus võitis oma “tagasituleku matši” kindlalt - toim.)

Minu võitlusstiil erineb Kibuse omast, sest ma olen pikem ja mu stiil on ebatraditsiooniline.

Olen veendunud, et alistan Kibuse, sest olen noor ja Kibus ei suuda minu tempoga vastu pidada. Kibus ei suuda hakkama saada minu arenenud poksitehnikaga.

Tahan, et Kibus teaks enne ringi astumist, et ma olen seda lahingut oodanud alates 2017 aasta Fightlandist, kui alistasin Kenneth Simsoni ja tema oli teadvustaja. Ütlesin talle, et kui kunagi tagasi tuled ringi, siis madistame. Nüüd on see aeg käes.