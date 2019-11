DELFI VIDEO | Vorovski võttis Asturi väljakutse vastu: "Davai, teeme!"

"Olin täpsem ja tegin teises raundis nokdauni. Usun, et kontrollisin kogu matši," selgitas Vorovski, miks just tema ringist võitjana väljus. "Esimeses raundis andis ta mulle paar tugevat low kick'i, aga pärast seda hakkasin neid juba blokeerima. Panin teises raundis surve peale, lõin täpsemini ja ta kukkus. Kahjuks raund juba lõppes ja mul polnud aega temaga lõpetada. Kolmandas võttis ta endale liiga palju aega taastumiseks."

Oma järgmise matši kohta oskas Vorovski öelda vaid nii palju, et kindlasti näeb teda Eesti publik jälle maikuus. "Mul on palju pakkumisi, aga mulle ei sobi nende tingimused. Olen juba 12 aastat profisportlane olnud ja soovin, et mu raske töö saaks vääriliselt tasustatud."

Eilsel võitlusõhtul esitas Vorovskile väljakutse -77 kg kaalukategoorias Edvin Erik Kibuse alistanud Maikel Astur. Vorovski, kes võitles kaalus 80 kg, võttis pakkumise vastu: "Palun, davai teeme, muidugi!"