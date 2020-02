DELFI VIDEO | Vägeva võidu saanud Hendrik Themas: nokaudid tulevadki, kui võtad lõdvemalt ja väga ei punnita

"Nokaudid tulevad enamasti üllatusena. Viskasin jala üles, järsku vaatasin, et kukub mulle jalgade otsa. Nii nad tulevad, kui võtad lõdvemalt ja väga ei punnita," kommenteeris Themas. "Kuni selle hetkeni ma enda võidus nii kindel ei olnud, sest need juhud, kui ma punktidega võidan, on väga harvad. Hoidsin end keskendununa, tegin lõpuni head tööd. Ja toimis!"

Vaata pikemat intervjuud ja nokauti videost!