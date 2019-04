DELFI VIDEO | Tondirabas võiduka debüüdi teinud Crista Padu tagus lätlannal jala alt

"Kõik läks täpselt nii, nagu plaanis oli. Ta tagus talt jala alt. Paar pauku jäi tehnilisest nokaudist puudu, aga võit oli sellegipoolest ilus," kiitis treener Ringo Tipp õpilast.

Treener tunnistas, et Crista oli esimese nii suure matši eel pisut rohkem närvis kui tavaliselt, kuigi võitlejate tutvustamisel see lavalt kaugemale ei paistnud. "Ütles, et kõhus keeras," muigas Tipp.

"Ootasime, et vastane lendab täiega peale. Ta tundus närviline, aga ehmus esimeses raundis nii ära, et ei olnudki muud teha, kui võit vormistada," lisas treener.

Padule oli see elu esimeseks kikkpoksimatšiks. Kaks aastat on ta tegelenud taipoksiga. Teda on nähtud võistlemas näiteks Eesti Muay Thai Liigal ning Mõisaküla Fightil.

"Ta on võidelnud kogu aeg endast raskemate vastu. Meie tingimus oli, et vastane oleks siin samas kaalus. Selle me ka saime. Tulemust näete ise!" ütles treener Tipp, kelle sõnul jõudis pakkumine Duel Fightil võidelda temani ühe teise matši ärajäämise tõttu. "Olime valmis kiirelt reageerima ja tänu sellele siin olemegi."

Millised on tulevikuplaanid? "Suured plaanid. Vaatame matš matši haaval. Ootame järgmist pakkumist!" lisas Tipp.