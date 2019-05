DELFI VIDEO | Themasega kohtuv Kibus: rusikad, jalad ja põlved tulevad homme välja

"Viimane piir saabus ühel hommikul, kui ärkasin mõttega, et võiks saada trennis sellise vigastuse, mis mul üldse enam võistelda ei laseks. Mõistsin, et mul on kümme aastat peal olnud võistlusteks valmistumise pinge. Pole kunagi olnud hetke, kui ma ei teaks, millal mul järgmine matš toimub," selgitas ta siinkirjutajale ja lisas, et jõudis pidurit tõmmata enne, kui midagi hullu oleks juhtunud. "Heal juhul oleksin suutnud matši lõpuni pingutada ja ehk isegi võitnud, aga kui sa mõtetega ringis pole, võivad sellel löögispordis olla kurvad tagajärjed."

Nüüd on aga võitlusjanu tagasi. Mõtetega on ta enda sõnul alati võitlusspordi juures olnud. Erinevus on selles, et nüüd on ka õige tunne sees. "Mõte naasmisest pole kunagi peast kadunud, see on mind alati saatnud. Võitluskunst on mu elu. Olin võistlustest eemal, sest tunnet ja motivatsiooni polnud. Nüüd tuli tagasi," ütles ta.

Miks just Themas? "Tal on selline stiil, mis on täiesti vastupidine minu omale. See on mulle hea väljakutse. Ta on ülitugev, ülivastupidav ja tuleb alati edasi. Läheb alati lõpuni välja, ükskõik, mis tal näos toimub või ninast tuleb või kulmud teevad. Tõeline võitleja! See on mulle väljakutse, sest mina ka ei tea, mis homme saab. See tähendab, et ma võitma ei lähe. Seda, mis homme juhtub, näeb homme."

Pikemas videointervjuus Kibusega tuli jutuks ka kaalumisjärgsel staredown'il tehtud žest selja taha seotud kätega ning hiljuti meedias avaldatud arvamusartiklid, milles Kibus kritiseeris Kevin Renno (Themase treener - toim) korraldatud The League kaheksa mehe turniiri kohtunike taset.

Vaata videot!