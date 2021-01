DELFI VIDEO | Milliste vigastuste tohterdamiseks peavad valmis olema võitlusürituste meedikud?

AndMar MedService'i spordivõistluste meedikud on kohal erinevatel Eesti võistlusüritustel alates Eesti Muay Thai Liigast kuni rahvusvahelise King of Kings sarjani. Laupäeval Kalevi spordihallis toimunud Xplosion Fight Series on samuti aastaid olnud sama firma klient.

Delfile rääkis võitlusspordimeedikute tööst AndMar MedService'i viieliikmelist tiimi juhtiv Garl-Peter Kukemilk. Vastavalt ürituse suurusest võib meedikute tiim olla ka suurem või väiksem, kuid AndMari inimesed üldiselt väiksema seltskonnaga poksivõistlustel käia ei taha. Põhjus väga lihtne: kui mõni viga saanud sportlane vajab pikemat tohterdamist, siis võistlus ju sellepärast pooleli ei jää ning meedikute kuldseid käsi võib vaja minna mitmel pool korraga.

Xplosioni meedikutel oli Kalevi spordihallis käed-jalad tööd täis juba undercard-matšide ajal, enne kui TV6 teleülekanne kell 19 üldse algas. Nimelt oli üks noormees vigastanud nii hullult põlve, et ta tuli kanderaamile tõsta ja Kalevi spordihalli ukse peal kiirabile üle anda.

